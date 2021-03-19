Komşusunun evine tüfekle ateş etti

Sen de mi uşak!

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Kahramanmaraş’ta bir kişi, husumetlisi olduğu komşusunun evine av tüfeğiyle ateş etti.

Dulkadiroğlu ilçesi Bayazıtlı Mahallesi'nde oturan M.A. iddiaya göre, komşusuyla aralarında husumet nedeniyle evde kimsenin olmadığı saatte av tüfeğiyle ateş etti. Av tüfeğinden çıkan saçmalar yüzünden evde maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polis ekibi M.A.’yı suçta kullandığı av tüfeğiyle birlikte yakaladı.

Şüpheli sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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