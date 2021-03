Camına `Şiir tamir edilir´ yazdığı çay ocağına gelen amatör şairlere yardımcı oluyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta 500 civarında şiiri bulunan Hüseyin Burak Us, camına 'Şiir tamir edilir' yazdığı çay ocağına gelen amatör şairlerin şiirlerini düzeltip, onlara tavsiyede bulunuyor. Us, "Aslında bu tamirden ziyade eli kalem tutan insanlarla bir tanışma vesilesi. Yani bu bir merhabadır, bir selamdır buradaki yazımız. Ve dünyada da bir ilktir bu şiir tamirciliği" dedi.

Yedi Güzel Adam olarak anılan Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay başta olmak üzere yetiştirdiği birçok şair ve yazar nedeniyle 'Edebiyatın başkenti olarak anılan, edebiyat alanında UNESCO yaratıcı şehirler ağına da başvuran Kahramanmaraş'ta yaşayan Hüseyin Burak Us, babasından kalma küçük bir çay ocağı işletiyor. 2 şiir kitabı çıkaran, şairliğinin yanında tiyatro kulübü de bulunan Us'un çay ocağının camına astığı 'Şiir tamir edilir', 'Halk şiiri için özel ayak bulunur' ve 'Niyete göre şiir başlığı' bulunur yazıları dikkat çekiyor.

`OLUMLU TEPKİLER ALDIK´

Şiir yazmaya meraklı kişilere yardım etmek adına şiir tamirciliğine başladığını belirten Hüseyin Burak Us, 30 yıldır şiirin içerisinde olduğunu ve 500 civarında şiir yazdığını söyledi. Çay ocağına şair ve öğretmen arkadaşlarının da geldiğini ifade eden Us, şiir tamirciliğinin nasıl başladığını şöyle anlattı:

"Buraya gelen şair, öğretmen arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte oturup konuşurken 'Bu şehirde birçok şiir yazan, yazı yazan, tiyatro yapan insanlar var. Biz bunlarla tanışmak, buraya çekmek için ne yapalım?' diye düşündük. Şiir tamirine başlayalı birkaç hafta oldu ve inanır mısınız, buradan gelip geçen insanlar yazıyı okuduktan sonra 'Biz de şiir yazıyoruz, bu tamir nasıl oluyor?' diye sormaya başladılar. Aslında bu tamirden ziyade eli kalem tutan insanlarla bir tanışma vesilesi. Yani bu bir merhabadır, bir selamdır buradaki yazımız. Ve dünyada da bir ilktir bu şiir tamirciliği, halk şiiri için ayak bulunur ibaresi. Böyle bir şeye başladık ve şu anda gelen tepkilerden de olumlu tepkilerden de çok memnunuz ve olumsuz herhangi bir olayla da karşılaşmadık. Çünkü herhangi bir maddi ya da siyasi beklentimiz yok, tamamen dostane bir duygu içerisinde arkadaşlık ilişkilerini kuvvetlendirmek."

`YAZIYI GÖRÜP GELENLER VAR´

Kahramanmaraşlıların edebiyat yanının çok güçlü olduğunu ifade eden Us, camdaki yazıların herkesin dikkatini çektiğini belirterek şöyle devam etti:

"Camdaki yazıyı görüp gelenler var. İnsanlar şiirlerini alıp geliyorlar bize 'Hocam bir okuyup bakın' diyorlar. Geçen bir ara Kuzey Irak'ta görev yapan bir Mehmetçiğimiz buradan geçerken tesadüfen yazıyı okumuş. İçeriye geldi, 'Bu şiir tamiri nasıl oluyor?' dedi. Şiirleri var, telefonuna yüklemiş. 'Ben böyle bir şey arıyor ama bulamıyordum. Kime nasıl soracağımı bilmiyordum. Asker olduğumuz için bu işle çok uğraşamıyoruz ama aklımıza geldikçe dağda, pusuda yazıyoruz' dedi. Baktım, hakikaten çok güzel şiirler ve asker olduğu için terimler genelde askeri terimler. Ona, 'Şurasını şöyle yaparsan olur' dedik. Şiir tarzı da biraz Orhan Veli Kanık'a benzerdi. Onu çokça okumasını tavsiye ettik. Çok sevindi ve 'Muhakkak her Kahramanmaraş'a geldiğimde uğrayacağım' dedi."DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

