Down sendromlu çocuklara özel rehabilitasyon merkezi Başkan Mahçiçek: "Bizim bütün yorgunluğumuz bu atmosfer ile gidiyor"

21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü kapsamında hizmete açılan özel rehabilitasyon merkezinde konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Bizim bütün yorgunluklarımızın giderildiği yer bu atmosferdir. Bu güzel ve özel çocukların aileleri çok değerli ve onların yanında olmamız bizler için çok değerli” dedi.

Kahramanmaraş’ta hayırsever iş adamı tarafından yaptırılan HamidiyeBekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Onikişubat Belediyesi’nin katkılarıyla faaliyetlerine başladı. 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü nedeniyle özel rehabilitasyon merkezinde buluşan down sendromlu çocuklar ve aileleri, burada gönüllerince eğlendi. Etkinlikte bir konuşma yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Çocuklarımız ve ailelerimiz bu güzel eserden istifade edecekler. Onlar da inşallah toplumda kendi aralarına katılacaklar” dedi.

Başkan Mahçiçek, “Bu pandemi dolayısıyla açılış yapma imkanımız olmadı. Bugüne kadar Onikişubat Belediyesi kadar eğitime çok ciddi katkılar sağladık. Okullardan, kültür merkezleri ve sportif faaliyetler, yatırımlar yer alıyor. Ama bizim için çok müstesna olan ve bundan önce engelli çocuklar için yaptığımız tesis ve rehabilitasyon merkezi, ikincisi de burası. Bu anneler emin olun ki çocuklarıyla birlikte bizim için çok önemli. Onları büyütmek ve topluma kazandırmak kolay bir iş değil. Onlar elleri öpülesi insanlar. Biz de sade bir miktar bir tarafından tutmuş olduk ve bu tesisi yaptık. Tesis belki ülkemizde yapılan bu konsepte uygun en mükemmel tesis. Burası bir rehabilitasyon merkezi ve yapmadan önce ciddi bir araştırma yaptık ve ortaya güzel bir eser çıktı. Çocuklarımız ve ailelerimiz bu güzel eserden istifade edecekler. Onlar da inşallah toplumda kendi aralarına katılacaklar. 2011 yılında 21 Mart Down Sendromlular Günü olarak anlamlı bir gün olarak belirlenmiş ve aslında farkındalık göstermek için verilen bir gün” diye konuştu.

Türkiye’de 70 bin civarında down sendromlunun olduğunu ifade eden Mahçiçek, “Dünyada bu rakam 6 milyon evladımızın olduğu belirtiliyor. Bu güzel ve özel çocuklar, bize göre de aileleri çok değerli ve onların yanında olmamız bizler için çok değerli. Bizim bütün yorgunluklarımızın giderildiği yer bu atmosferdir” dedi.

Başkan Mahçiçek’in konuşmasının ardından down sendromlu çocuklar palyaço eşliğinde oyunlar oynayıp gökyüzüne balon bıraktılar.

