Down sendromlu çocuklara jandarmadan sürpriz

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Kahramanmaraş'ta 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde jandarma ekipleri sürpriz yaptığı özel çocukları jandarma araçları ile gezdirdi.

Türkoğlu Jandarma İlçe Komutanlığı ekipleri, Şekeroba Mahallesi'nde yaşayan down sendromlu çocukları ziyaret etti. Jandarma ekipleri çocuklara pasta sürprizi yapıp, onları jandarma araçlarına bindirdi. Bu mutluluğu çocuklarına yaşattıkları için aileler jandarma ekiplerine teşekkür ettiler.

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