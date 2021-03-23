Öğretmen kalemle saldırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmen kalemle saldırdı

DHA

Öğretmen kalemle saldırdı


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta Halk Eğitim Merkezi´nde öğretmenlik yapan Esra Gündeş M. (41), oturdukları sitenin bahçesinde komşusu Nimet Çokbüyük (41) ile tartıştı. Tartışmanın ardından darp raporu alan Nimet Çokbüyük, şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. Şikayet üzerine eşi ile birlikte karakola gelen Esra Gündeş M. yeniden çıkan tartışmada elindeki kalemi polislerin gözü önünde Çokbüyük'ün yüzüne sapladı. Kalemin gözünün 1.5 santimetre altına girdiğini belirten Nimet Çokbüyük, "Kör olabilirdim" derken, yaşananlar hem sitenin hem de karakolun güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Olay, 4 Mart'ta Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Site ve polis merkezinin güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülere göre Nimet Çokbüyük, sitenin bahçesinde komşularıyla otururken yanına gelen Esra Gündeş M. ile tartıştı. Kavga eden iki kadını komşuları aralamaya çalışırken, olaya Esra Gündeş M.´nin öğretmen eşi Sakıp Caner M. de dahil oldu. Sakıp Caner M., tartışma sırasında Çokbüyük'ü iterek yere düşürdü.
KALEMİ SAPLADI, YÜZÜ KAN İÇİNDE KALDI
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Nimet Çokbüyük, yanına gittiği polislere yaşadıklarını anlattıktan sonra Esra Gündeş M. ve eşi Sakıp Caner M.´den şikâyetçi olmak için darp raporu alıp polis merkezine gitti. Bu sırada polis merkezinin önündeki evrakı imzalayan Esra Gündeş M., polislerin önünde elindeki kalemi Nimet Çokbüyük'ün yüzüne sapladı. Yaşananlar karakoldaki polisleri şoke ederken, yüzü kanlar içinde kalan Nimet Çokbüyük sinir krizi geçirdi.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER
Olayın ardından Nimet Çokbüyük ve M. çifti karşılıklı olarak birbirinden şikâyetçi oldu. Esra Gündeş M., emniyetteki ifadesinde Nimet Çokbüyük'ün kendisine saldırdığını öne sürerek, "Nimet'in yanına gittim. Nimet benim saçımdan tuttu ve başımı masaya vurdu. Elleri ile bana vurmaya çalıştı, tekme atmaya çalışırken yere düştü. Bana sürekli saldırıyordu ve bu sırada bana hakaret etti. Polis merkezindeyken Nimet yanıma yaklaşarak el ve yüz hareketleri yaptı. Yanıma doğru gelince aramızda arbede çıktı. Arbede sırasında ilk önce ben mi vurdum, o mu vurdu bilmiyorum" dedi.
Sakıp Caner M. ise ifadesinde olayın ilk başladığı sırada çocuğuyla ilgilendiği, Nimet Çokbüyük'ün hem kendisine hem de eşine hakaretler ettiğini öne sürerek, "Olayda, Nimet Çokbüyük'ün iddia etmiş olduğu gibi kendisine vurmadım, ittirmedim. Bu şekildeki suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum" diye konuştu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Esra Gündeş M., sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
"KÖR OLABİLİRDİM"
Yaşadıklarını anlatan Nimet Çokbüyük, komşusu Esra Gündeş M.´nin sürekli sitedeki çocukları darp edip kulaklarını çektiğini öne sürdü. Son olarak kadının kendi çocuğunu hedef aldığını, bunun üzerine komşusunu birkaç kez uyardığını ifade eden Nimet Çokbüyük, şöyle konuştu:
"Sanırım uyarmamdan dolayı, sitenin bahçesinde komşularla otururken 'konuşalım' dedi, ben de kabul ettim. Ben konuşacağını düşündüm ama bana anahtarla saldırdı. Sonra eşi müdahil oldu ben kendimi korumaya kalkınca eşi tarafından da darp edildim, annemin ve babamın önünde çok büyük hakaretlere uğradım. Polisler geldi, benim darp raporum alındı. Sonra ifade vermek için karakola gittik. İfademin alınacağı bölüme doğru ilerlerken, bana kalemle saldırdı. Kalem, gözümün 1.5 santimetre altına girdi. Kör olabilirdim. Bu olay beni çok yıprattı, hayatıma konsantre bile olamıyorum şu anda. Çünkü o insanları bu sitede görmek zorunda kalıyorum. Hâlâ tahrik ediliyorum ama sonuna kadar hakkımı arayacağım, hiçbir şekilde kendilerinin yaptığı yanlışı yapmayacağım. Adalete güveniyorum."
`İNSANLAR BUNLARA ÇOUKLARINI EMANET EDİYOR´
Her iki olayın meydana geldiği yerde güvenlik kameralarının olmasının kendisi için büyük bir şans olduğunu ve görüntüler de mağdur olan kişinin kendisi olduğunun açıkça görüldüğünü belirten Çokbüyük, "Bu insanlar öğretmen. Polislerin içinde ben kalemle saldırıya uğradım. İnsanlar bunlara çocuklarını emanet ediyorlar. O kadar tehlikeli ve vahim bir durum ki bu aslında. Bu insanlar okulda onlarca çocukla birlikteler ve baş başalar. Asıl önemsenmesi gereken en önemli konu bu ve bu insanlar hala eğitimlerine devam ediyorlar" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-03-23 11:15:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yazıcıoğlu olayında FETÖ'nün talimatıyla hareket ettikleri öne sürülenlerin ilk duruşması tamamlandı
YEREL HABERLER Yazıcıoğlu olayında FETÖ'nün talimatıyla hareket ...
Yazıcıoğlu duruşması ertelendi Yazıcıoğlu davasında soruşturmaya FETÖ müdahalesinde ilginç savunmalar geldi
YEREL HABERLER Yazıcıoğlu duruşması ertelendi Yazıcıoğlu davasında ...
Kahramanmaraş’ta kaçakçılığa 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta kaçakçılığa 2 gözaltı
Kahramanmaraş'ta otodan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta otodan hırsızlık yapan 3 kişi ...
Pazarcık ilçesine üstyapı çalışmalarına başlandı Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Kartalkaya Caddesi’nde 14 bin metrekare bazalt ve 8 bin metrekare bordür çalışması yapılıyor
YEREL HABERLER Pazarcık ilçesine üstyapı çalışmalarına ...
Termik santralde faciadan dönüldü Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde meydana gelen iş kazasında faciadan dönüldü
YEREL HABERLER Termik santralde faciadan dönüldü Afşin-Elbistan A ...
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 15 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 15 gözaltı
Yazıcıoğlu olayında FETÖ'nün talimatıyla hareket ettikleri öne sürülen 19 kişinin yargılanmasına başlandı (1)
YEREL HABERLER Yazıcıoğlu olayında FETÖ'nün talimatıyla hareket ...
Kahramanmaraş’ın kültür hazinesi bu konakta Başkan Okay: "Vatandaşlar konakta kentin hafızasına yolculuk ettiğini görecek"
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ın kültür hazinesi bu konakta Başkan ...
Dağcılardan 7 saatlik zirve tırmanışı Berit Dağı'nın eşsiz güzelliği dağcıların gözünü kamaştırdı
YEREL HABERLER Dağcılardan 7 saatlik zirve tırmanışı Berit Dağı'nın ...
Koronaya karşı probiyotik peynir ürettiler Kahramanmaraş’ta bir çiftlikte üretilen probiyotik peynir, Fransa’daki uluslararası firma tarafından tescillendi
YEREL HABERLER Koronaya karşı probiyotik peynir ...
Kahramanmaraş'ta oto hırsızlıklarına 3 yakalama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta oto hırsızlıklarına 3 yakalama
Kahramanmaraş’ta silahlı kavgaya 2 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta silahlı kavgaya 2 tutuklama
Down sendromlu çocuklara jandarmadan sürpriz
YEREL HABERLER Down sendromlu çocuklara jandarmadan sürpriz
Down sendromlu çocuklar, kendi günlerinde doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Down sendromlu çocuklar, kendi günlerinde doyasıya ...
Down sendromlu çocuklara özel rehabilitasyon merkezi Başkan Mahçiçek: "Bizim bütün yorgunluğumuz bu atmosfer ile gidiyor"
YEREL HABERLER Down sendromlu çocuklara özel rehabilitasyon ...
Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 3 yaralı