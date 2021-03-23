Kurakçılık yöntemiyle keklik avlayan 2 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde kurakçılık yöntemiyle yasadışı olarak keklik avlayan 2 kişi yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri, Pazarcık ilçesi kırsalında av denetiminde bulundu. Koruma kontrol faaliyetinde 2 şahsın, yasadışı olarak kurak avı yaptığı tespit edildi. Şahsılara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan idari para cezası uygulanırken 2 adet keklik ve kafes ve tuzaklara da el konuldu.

Kafeste öten kekliğin yanına gelen diğer yabani kekliklerin kurduğu tuzaklarla yakalanması yöntemiyle yapılan ve ülkemizde yasak olan ava kurak avı deniliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.