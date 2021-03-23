Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 4 gözaltı

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 4 ayrı operasyonda 94 gram metamfetamin ile 4 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgisi bulunan M.Y. (40), M.E. (33), C.A.K. (45) ile K.U.S.(19) gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

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