Dulkadiroğlu Belediyesine "Sıfır Atık Belgesi"

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık Yönetmeliğinde yer alan kriterleri yerine getirerek, ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayeleriyle başlatılan Sıfır Atık projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştiriliyor. Projeye büyük destek veren ve ilçe geneline yayılmasını sağlayan Dulkadiroğlu Belediyesi, Sıfır Atık Belgesi ile ödüllendirildi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, çevre konusuna gösterdikleri hassasiyeti dile getirdi. Başkan Okay, “Sıfır Atık Projesi’ne ilk destek veren belediyelerden biriyiz. Bu kapsamda Sıfır Atık yükümlülüklerini yerine getirdik. İlçemizin daha güzel, daha yaşanabilir ve temiz olması adına gece gündüz çalışıyoruz. Sıfır Atık projesinin çevre için öneminin farkındayız. Bunu yeni nesillere aşılamak için de birçok çalışma yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı özveri ve gayretle çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

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