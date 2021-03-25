Kahramanmaraş'ta yaşlılar için akıllı sistemler kuruldu

Kahramanmaraş'ta yaşlı vatandaşlara yönelik akıllı uygulamalar Türkiye Belediyeler Birliği’nin düzenlediği çevrimiçi oturumda anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin yaşlı vatandaşlara yönelik düzenlediği akıllı uygulamaları, Türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliğinde gerçekleşen “Pandemi Döneminde Yaşlı Dostu Kentler ve Yerel Yönetimler” çevrimiçi özel oturumunda anlatıldı. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra çok sayıda il ve ilçe belediyesi temsilcisi katıldı.

Yaşlılar Haftası münasebetiyle düzenlenen özel oturumda konuşan Büyükşehir Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayşe Taşkıran, “Bizler, rutin belediye hizmetlerinden farklı olarak, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla ortak yürüttüğümüz Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi projemiz ile yaşlı ve bakıma muhtaç hemşehrilerimizin evlerini akıllı evlere dönüştürdük. Kurduğumuz akıllı otomasyon sistemleriyle ve çağrı merkezi ile yaşlılarımızı uzaktan takip edebiliyoruz. Toplamda 350 yalnız yaşayan yaşlımızın proje kapsamında an be an takip ediliyor. Yerleştirdiğimiz gaz, duman, yangın olmak üzere onlarca sensörle herhangi bir olumsuzluğa hızla müdahale etme imkânı doğuyor. Akıllı otomasyon sistemine bağlı tansiyon ve şeker cihazı ile yaşlılarımızın uzaktan tansiyon ve şeker ölçümleri sağlanıyor. Yaşlılarımıza verdiğimiz akıllı bileklikler ile anlık nabız ölçülerini yapıyor, acil yardım butonu ile acil durumlarda çağrı merkezimiz durumdan haberdar ediliyor. Ayrıca Alzheimer ve Demans hastaları içinde GPS tabanlı kişi takip cihazlarımız bulunuyor” ifadelerini kullandı.

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