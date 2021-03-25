Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ; (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonda 2 bin 187 kaçak cep telefonu parçası ve aksesuarı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak cep telefonu parçası ve aksesuarı getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, plakasını tespit ettikleri ve bir süre takibe aldıkları aracı operasyonla durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 bin 187 kaçak cep telefonu parçası ve aksesuarı ele geçirildi. Telefon parçaları ile aksesuarlara el koyan ekipler, araçta bulunan Y.B.D. ve M.R.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-03-25 16:06:13



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