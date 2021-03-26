Uçurumdan dereye düşen greyderden canını son anda kurtardı

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde yol çalışması sırasında operatörünün kontrolünü kaybettiği greyder, 30 metrelik uçurumdan yuvarlanarak dereye düştü.
Olay, ilçeye bağlı Gaziler Mahallesinin Arı tarla mevki'inde meydana geldi. B.A.’nın operatörlüğünü yaptığı greyder, yol çalışması esnasında kontrolden çıktı. Tonlarca ağırlıktaki greyder yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Karadere’ye düşen greyder, sulara gömüldü.
Operatör B.A. ise, uçuruma yuvarlanan greyderden son anda atlayarak ölümden kurtuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.