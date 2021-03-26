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KMTSO'da küresel markalarla sürdürülebilir tekstil konuşuldu Balcı: "Türkiye’de iplikte yüzde 36, dokuma kumaşta yüzde 15, denim kumaşta yüzde 30, örme kumaşta yüzde 15 paya sahibiz"

İHA

KMTSO'da küresel markalarla sürdürülebilir tekstil konuşuldu Balcı: "Türkiye’de iplikte yüzde 36, dokuma kumaşta yüzde 15, denim kumaşta yüzde 30, örme kumaşta yüzde 15 paya sahibiz"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, kentteki 1 milyar dolarlık ihracatın yüzde 70’inin tekstil ve hazır giyim sektöründen gerçekleştirildiğini söyledi.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ve 43 ülkede 2 bin 300'den fazla hazır giyim mağazasına sahip H&M, işbirliği imkanlarını geliştirmek için “Tekstilde Sürdürülebilirlik ve Yeni Dönem Stratejiler" konulu program düzenledi.
KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu toplantıda, Kahramanmaraş ekonomisi ve tekstil sektörü hakkında bilgi vererek şehrin ekonomik büyüklüğünün 31 milyar TL olduğunu ve bunun içerisinde sanayinin payının yüzde 40 seviyesinde bulunduğunu söyledi. Balcıoğlu, “Kentte en büyük endüstri konumunda bulunan tekstil sektöründe yılda 720 bin ton iplik, 475 milyon metre dokuma kumaş, 244 milyon metre denim, 300 bin ton örme kumaş ve 46 milyon parça konfeksiyon üretimi yapılıyor. Türkiye’de iplikte yüzde 36, dokuma kumaşta yüzde 15, denim kumaşta yüzde 30, örme kumaşta yüzde 15 paya sahibiz. 1 milyar dolar ihracatımızın yüzde 70’i tekstil ve hazır giyim sektöründe gerçekleştiriliyor" dedi.
Kahramanmaraş’ın pandemiye rağmen istihdamını yükselten nadir kentler arasında yer aldığını ifade eden Balcıoğlu, tekstil ve hazır giyimde sürdürülebilirlik ilkesi kapsamında çevreye saygılı giysiler, yenilenebilir enerji tüketimi, su kullanımının azaltılması ana hedefleri ile üretim yapıldığının altını çizdi. Balcıoğlu, “Organik pamuk, Better Cotton ve geri dönüştürülmüş elyaf gibi daha sürdürülebilir hammaddeler bu konuda bir başlangıç. Sürdürülebilir Gelecek ilkesi ile tekstil ve hazır giyimde enerjimizi yenilenebilir kaynaklardan elde ediyoruz. Susuz boyama makineleri, su kullanımını minimuma indiren, çevreye zarar vermeyen ve maliyeti düşüren özelliklere sahip teknolojilerin tekstil terbiyesine adaptasyonu en önemli gündemimizi oluşturuyor” diye konuştu.
Kentte, kalite ve sosyal uygunluk standartlarının başarıyla yerine getirildiğinin altını çizen Balcıoğlu şunları kaydetti:
"Kahramanmaraş’ta tekstil sektöründe faaliyet gösteren, ulusal ve uluslararası ölçekli değerli markaların önde gelen tedarikçileri arasında yer alan 60’tan fazla üreticimiz, bağımsız sertifikasyon kuruluşlarınca denetim ve gözetimine tabi olup kalite ve sosyal uygunluk standartlarını başarıyla yerine getirmektedir. Rejenere ipliklerde Kahramanmaraş’ta yoğun şekilde üretim gerçekleştirilmektedir. Tekstil atıklarının uzun yıllardır geri kazanımı yapıldığı Kahramanmaraş lisanslı elyaf geri kazanım yatırımlarına devam ediyor. Kurulu tesislerimiz ve devam eden projelerimizle Kahramanmaraş bu alanda da öncü illerden birisidir.”
Kahramanmaraş’ta tekstil sektöründe izlenebilir ve sürdürülebilir elyaflar kullanıldığını vurgulayan KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Tekstil ve moda endüstrisinde son yıllarda önem kazanan sürdürülebilirlik ve şeffaflık stratejileri doğrultusunda Kahramanmaraş tekstil üreticileri tüm tedarik ve üretim süreçlerinde daha sürdürülebilir, izlenebilir, çevre dostu hammadde/ürün kullanma ilkesi ile hareket etmektedir. Kahramanmaraş’ta tekstil üreticileri doğal elyaf kullanımını azaltarak çevreye daha saygılı, daha insan odaklı bir üretim yapısı sergilemektedir.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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