Büyükşehir’de asgari ücret 3 bin 700 lira oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde işçi ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapılarak en düşük işçi maaşı 3 bin 700 TL olarak belirlendi. Başkan Güngör, “En düşük işçi ücretini 3 bin 700 TL’ye çıkartarak anlaşma sağladık. İşçilerimize ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde işçi ücretleri belirlendi. HAKİş’e bağlı Hizmetİş Sendikasıyla yapılan görüşmelerin ardından 2020 yılında 2 bin 685 lira olan en düşük işçi ücreti, yapılan yüzde 35’lik artışla 3 bin 700 liraya çıkarıldı.
Konu ile ilgili sosyal medya üzerinde açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Sendikamızla yaptığımız görüşmeler sonucunda belediye bütçe imkânlarımızı da zorlayarak en düşük işçi ücretini 3 bin 700 TL’ye çıkartarak anlaşma sağladık. İşçilerimize ve şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.