Büyükşehir’de asgari ücret 3 bin 700 lira oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde işçi ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapılarak en düşük işçi maaşı 3 bin 700 TL olarak belirlendi. Başkan Güngör, “En düşük işçi ücretini 3 bin 700 TL’ye çıkartarak anlaşma sağladık. İşçilerimize ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde işçi ücretleri belirlendi. HAKİş’e bağlı Hizmetİş Sendikasıyla yapılan görüşmelerin ardından 2020 yılında 2 bin 685 lira olan en düşük işçi ücreti, yapılan yüzde 35’lik artışla 3 bin 700 liraya çıkarıldı.

Konu ile ilgili sosyal medya üzerinde açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Sendikamızla yaptığımız görüşmeler sonucunda belediye bütçe imkânlarımızı da zorlayarak en düşük işçi ücretini 3 bin 700 TL’ye çıkartarak anlaşma sağladık. İşçilerimize ve şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.