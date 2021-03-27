Kahramanmaraş’ta 500 öğrenciye kitap hediyesi

Kahramanmaraş’ta hayırsever bir vatandaş, kırsal bölgede eğitim öğrenimini sürdüren yaklaşık 500 öğrenciye 30 bin lira ödüllü yarışmanın kitabını hediye etti.

Onikişubat ilçesi kırsalındaki çeşitli okullarda öğrenci ve öğretmenlerle buluşan hayırsever Adem Mağralı, Türkiye geneli düzenlenen ödüllü bilgi yarışmasının kitaplarını öğrencilere dağıttıktan sonra onlarla kısa süre vakit geçirdi. Kentte iyilik hareketi adı altında, ‘Biz birlikte güçlüyüz’ sloganıyla yardımlar yapmaya çalıştıklarını anlatan Mağralı, “Öğrencilere kitapları sevdiren ve kitap okuma alışkanlığı kazandıran bu yarışmada Türkiye derecesi yapanlara birçok ödül var, Kahramanmaraş’ta dereceye giren öğrencilere de ayrıca 30 bin lira para ödülü veriliyor. Bende bu ödülleri kırsalda bulunan köy okulu öğrencilerinin de kazanabilmesi için böyle bir çalışma yapmak istedim. Yarışma Kitapları şehir merkezinde bir çok yerde satılıyor ama köydeki çocuklarımızın bunlara ulaşması biraz zor olabiliyor, köylerimizde zeki çocuklar var, onlarda bu yarışmaya girsinler, onlarda ödül kazansınlar diye yarışma kitaplarını bu öğrencilerimize hediye etmek istedim” dedi.

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