Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonuna: 1 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan yabancı uyruklu F.A (30) yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler geniş çaplı yaptıkları çalışma sonunda F.A’yı Dulkadiroğlu ilçesi Sivricehöyük Mahallesi’nde yakaladı.

Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.