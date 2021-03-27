Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Irak uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan Irak uyruklu F.A.'nın (30) Kahramanmaraş'ta olduğu bilgisine ulaştı. Şüphelinin peşine düşen ekipler, dün Sivricehüyük Mahallesi'nde bulunan bir eve düzenlediği operasyonla F.A.'yı saklandığı adreste yakalayarak gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan F.A., bugün adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-03-27 12:47:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.