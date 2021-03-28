Kahramanmaraş'ta şehitler için hatim indirildi.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanlığı tarafından Şeyhadil Şehitliğinde hafızların katılımı ile Kuranı Kerim okunarak şehitler için 2046 Hatmi şerif, 50 bin Yasini şerif ve 100 bin kelimei tevhidin duası yapıldı.
Şehitlikte açıklama yapan derneğin başkanı Yunus Karaman, "Pandemi dolayısı ile toplu program yapamadık. Şehitlerimiz için okuttuğumuz Kuranı Keriminin akabinde duaları yapıldı" dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.