Kahramanmaraş'ta şehitler için hatim indirildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanlığı tarafından Şeyhadil Şehitliğinde hafızların katılımı ile Kuranı Kerim okunarak şehitler için 2046 Hatmi şerif, 50 bin Yasini şerif ve 100 bin kelimei tevhidin duası yapıldı.

Şehitlikte açıklama yapan derneğin başkanı Yunus Karaman, "Pandemi dolayısı ile toplu program yapamadık. Şehitlerimiz için okuttuğumuz Kuranı Keriminin akabinde duaları yapıldı" dedi.

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