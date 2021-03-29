Kahramanmaraş'ta fay üzerinde yapılaşma önlenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta fay üzerinde yapılaşma önlenecek

İHA

Kahramanmaraş'ta fay üzerinde yapılaşma önlenecek

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, fay üzerinde yapılaşmanın engellenmesi için Türkiye'de ilk ve öncü olabilecek bir çalışma yürüteceklerini söyledi.
Onikişubat Belediyesi Hizmet Binası Konferans Salonunda “Kahramanmaraş Fay Zonu'nun (KMFZ) Depremselliği ve Onikişubat İlçesindeki Konumu" başlıklı toplantı düzenlendi.
Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek sunum öncesi yaptığı konuşmada, "Fay hatlarıyla ve depremsellikle ilgili bir çalışma yapabilmemiz için elimizde veri olması gerekiyordu. KSÜ Deprem Araştırma ve Risk Yönetimi Merkezi Müdürü Dr. Alican Kop'un bize yol göstermesiyle işbirliği içerisinde bir çalışma başlattık. Türkiye’de ilk ve öncü olabilecek bu çalışmayla yeni imara açılan alanlarda fay üzerinde yapılaşmanın engellenmesi ile ilgili ciddi veri ve önlemler alınmış olacak. Önlemlerimizi ve yapabileceklerimizi daha net ve sağlıklı bir şekilde belirleyebileceğiz" dedi.
KSÜ Öğretim Üyesi Dr. Alican Kop, yapılan çalışma hakkında, "Gerçekleştirilen çalışma kapsamında yol yarması, inşaat temelleri gibi alanlarda yapılan gözlemler dışında, Kahramanmaraş Fay Zonu üzerinde toplam 40 adet hendek kazısı yapılmıştır. Şehrimizden geçen, Doğu Anadolu ve Kahramanmaraş olmak üzere iki fay zonu bulunmaktadır. En son 1513 yılında Doğu Anadolu Fay Zonu GölbaşıTürkoğlu (Pazarcık) segmenti üzerinde 508 yıllık bir suskunluk ve enerji birikimi evresi olduğu görülüyor" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

16 yaşındaki Rabia'dan 3 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER 16 yaşındaki Rabia'dan 3 gündür haber alınamıyor
Kahramanmaraş’ta kartpostallık kar manzaraları
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta kartpostallık kar manzaraları
Şehitler için hatim indirildi
YEREL HABERLER Şehitler için hatim indirildi
Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonuna: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonuna: 1 gözaltı
Kahramanmaraş’ta 500 öğrenciye kitap hediyesi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 500 öğrenciye kitap hediyesi
Polis olmak isteyen otizmli Yakup’un hayali gerçeğe dönüştü
YEREL HABERLER Polis olmak isteyen otizmli Yakup’un hayali gerçeğe ...
Büyükşehir’de asgari ücret 3 bin 700 lira oldu
YEREL HABERLER Büyükşehir’de asgari ücret 3 bin 700 lira oldu
Kahramanmaraş’ta Selçuklu Millet Konağı tamamlanıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta Selçuklu Millet Konağı tamamlanıyor
Kahramanmaraş’ta 19 silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 19 silah ele geçirildi
Kahramanmaraş’ta 30 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 30 kişi tutuklandı