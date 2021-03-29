Kahramanmaraş'ta fay üzerinde yapılaşma önlenecek

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, fay üzerinde yapılaşmanın engellenmesi için Türkiye'de ilk ve öncü olabilecek bir çalışma yürüteceklerini söyledi.

Onikişubat Belediyesi Hizmet Binası Konferans Salonunda “Kahramanmaraş Fay Zonu'nun (KMFZ) Depremselliği ve Onikişubat İlçesindeki Konumu" başlıklı toplantı düzenlendi.

Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek sunum öncesi yaptığı konuşmada, "Fay hatlarıyla ve depremsellikle ilgili bir çalışma yapabilmemiz için elimizde veri olması gerekiyordu. KSÜ Deprem Araştırma ve Risk Yönetimi Merkezi Müdürü Dr. Alican Kop'un bize yol göstermesiyle işbirliği içerisinde bir çalışma başlattık. Türkiye’de ilk ve öncü olabilecek bu çalışmayla yeni imara açılan alanlarda fay üzerinde yapılaşmanın engellenmesi ile ilgili ciddi veri ve önlemler alınmış olacak. Önlemlerimizi ve yapabileceklerimizi daha net ve sağlıklı bir şekilde belirleyebileceğiz" dedi.

KSÜ Öğretim Üyesi Dr. Alican Kop, yapılan çalışma hakkında, "Gerçekleştirilen çalışma kapsamında yol yarması, inşaat temelleri gibi alanlarda yapılan gözlemler dışında, Kahramanmaraş Fay Zonu üzerinde toplam 40 adet hendek kazısı yapılmıştır. Şehrimizden geçen, Doğu Anadolu ve Kahramanmaraş olmak üzere iki fay zonu bulunmaktadır. En son 1513 yılında Doğu Anadolu Fay Zonu GölbaşıTürkoğlu (Pazarcık) segmenti üzerinde 508 yıllık bir suskunluk ve enerji birikimi evresi olduğu görülüyor" ifadesini kullandı.

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