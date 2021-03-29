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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dulkadiroğlu'nda 22 mahalle sosyal tesise kavuştu

İHA

Dulkadiroğlu'nda 22 mahalle sosyal tesise kavuştu

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, göreve geldiği günden bu yana ilçenin dört bir köşesine ihtiyaç duyulan sosyal tesisler inşa ettiklerini söyledi.
Başkan Okay, ilçenin en önemli ihtiyaçlarından birisinin sosyal tesis konusu olduğunu belirterek, "Vatandaşımızın bizden talebi taziye eviydi. Ancak bizler taziye evi konseptini genişleterek sosyal tesis projesini ortaya koyduk. Şuanda 22 mahallemizde geniş kapsamlı inşa ettiğimiz sosyal tesisimiz bulunmaktadır. Bu sosyal tesislerimizin 19 adeti aktif haldedir, 3 adetinin inşaatı ise yaz aylarında tamamlanacak ve açılışını yapacağız. Bu sosyal tesislerimiz hem taziye amaçlı, hem düğün ve nişan gibi özel günler için, hem mahalle toplantıları, konferans, söyleşi gibi etkinliklerde de kullanılabilecek. Bu tesislerimizin içerisinde bir mini kütüphane de yer almaktadır. Çeşitli kurs ve eğitim amacı ile de kullanılabilmektedir. Yine tesis içerisinde vatandaşlarımızın belediyemizle en önemli irtibat noktası olan muhtarlıkların da bir ofisi yer almaktadır" dedi.
Bunun dışında sağlık merkezi, spor tesisleri, gençlik merkezleri, vakıf ve kuran kursları, pazar yerleri ve daha birçok bakımdan sosyal tesisler inşa ettiklerini anlatan Başkan Okay, şöyle devam etti:
"Özellikle gençlik merkezlerimiz çok büyük ses getirdi. Şuanda hizmet veren Dulkadiroğlu Gençlik Merkezimiz Kahramanmaraş’ın ve bölgenin en büyüğü konumundadır. Ayrıca ilçemizin dört bir yanına spor tesisleri yaptık. Halı sahalar ve güreş sahaları bunlara örnektir. Yine vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda sağlık merkezleri inşa ederek sağlık müdürlüğüne teslim ettik. Burada amacımız vatandaşımızın her türlü sorununa çözüm bulmaktır."

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