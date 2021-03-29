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Kahramanmaraş’ta bin adet fidan toprakla buluştu Kahramanmaraş’ta, 21 Mart Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle fidan dikim etkinliği düzenlendi

İHA

Kahramanmaraş’ta bin adet fidan toprakla buluştu Kahramanmaraş’ta, 21 Mart Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle fidan dikim etkinliği düzenlendi

Kahramanmaraş’ta, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında bin adet fidan toprakla buluşturuldu.
"Yanan Ormanlar Küllerinden Doğuyor" sloganı ile Dulkadiroğlu ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde fidan dikim programı düzenlendi. Etkinlikte fıstıkçamı, karaçam ve selvi fianlarından oluşan bin fidan toprakla buluşturuldu.
Programda konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, kentin orman varlığının Türkiye'nin üzerinde olduğunu söyledi. Vali Coşkun, “Bulunduğumuz bu alanda Dulkadiroğlu ilçesi Çınarlı Mahallesi ve buraya bin adet fıstıkçamı, servi, sedir ve karaçam fidanlarını toprakla buluşturacağız. İlimiz Kahramanmaraş’ın Orman varlığı yüzölçümüne göre Türkiye ortalamasının üzerinde olup yüzde 36 seviyelerindedir. İlimiz Kahramanmaraş’ta 20032020 yılları arasında 1.256.071 dekar arazide çalışma yapılarak 152.716.259 adet fidan toprakla buluşturulmuştur” dedi.
Daha sonra kürsüye gelen Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ise, "Dünyada olduğu gibi toplumumuzda da özellikle son yıllarda artan bir çevre hassasiyeti ve bilinci görülmektedir. Bu durum geleceğimiz için umut vericidir. Türkiye ağaçlandırma konusundaki çalışmalar ile yalnızca ülkemiz için değil, dünyanın geleceği içinde umut olmakta ve tüm insanlığın ortak mirası sayılan orman konusunda dünya çapında gelişmeler ve başarılar kaydetmektedir. Ülkemizde yapılan ormancılık faaliyetleri ile orman varlığı her sene düzenli artırılmaktadır. 1999 yılında 20.8 milyon hektar olan orman varlığımız, günümüzde 22.9 milyon hektara ulaşmıştır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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