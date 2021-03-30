Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama

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Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Mart günü gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda C.C. (30), S.P. (33) ve M.K. (30) isimli sokak satıcıları kıskıvrak yakalandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda şüpheliler suçüstü yakalanırken, ikamet ve iş yerlerinde narkotik köpeği ALFİ ile yapılan aramalarda; 852 gram bonzai, 11 gram eroin ve satışa hazır vaziyette 14 paket halinde 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen C.C. (30), S.P. (33) ve M.K. (30) isimli 3 şüpheli tutuklandı.

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