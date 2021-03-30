Kaçak nargile tütünü imalatına operasyon: 1 gözaltı

Kahramanmaraş’ta kaçak nargile tütünü imalatı yapılan adrese düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Dulkadiroğlu İlçesi Sakarya Mahallesi’ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Ekipler evde yaptıkları aramada, 600 kilogram kıyılmış nargile tütünü ele geçirdi. Olayla ilgisi bulunan Z.Ç. gözaltına alınırken soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.