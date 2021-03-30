Kahramanmaraş'ta askeri kışlada yangın (2)

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SÖNDÜRÜLDÜ

Kahramanmaraş'ta kışlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de kışlaya giderek itfaiye ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-03-30 23:29:19



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