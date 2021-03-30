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Kahramanmaraş'ta askeri kışlada yangın (2)

DHA

Kahramanmaraş'ta askeri kışlada yangın (2)


SÖNDÜRÜLDÜ
Kahramanmaraş'ta kışlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de kışlaya giderek itfaiye ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-03-30 23:29:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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