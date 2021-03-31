Hacıkodal Kocabor Şelalesi doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu

Kahramanmaraş’ta yaklaşık 100 metre uzunluğundaki Hacıkodal Kocabor Şelalesi doğa tutkunlarını uğrak yeri oldu.

Göksun ilçesine bağlı ve 37 kilometre uzaklıkta bulunan Hacıkodal Mahallesindeki Hacıkodal Kocabor Şelalesi doğanın eşsiz güzelliklerini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Stres atmak isteyenlerin yeni gözdesi haline gelen bölge yeşili, doğası, tertemiz sularıyla ilgi görmeye devam ediyor.

Hacıkodal Kocabor Şelalesi’nin yeşilliğin içine gizlenmiş, etrafının ormanlarla çevrili olduğunu söyleyen doğa fotoğrafçısı Mehmet Gören, “Göksun eşsiz tabiat varlıkları ile bezenmiş. Yeşili, doğası, ormanları, tertemiz suları ve havasıyla bölgenin adeta akciğeri, soluklanma merkezidir. Hacıkodal Mahallesi Cödden ve Hancer kanyonlarının tam ortasında gizlenmiş doğa harikası bir yerdir. Burası ağaçların arasına saklanmış gizli cennet ve insan burada huzur buluyor” dedi.

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