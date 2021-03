Saç tasarım uzmanı Şenol Erdoğan: “Saçlarınızı her gün değil gün aşırı yıkayın”

Berber King olarak isim yapan ünlülerin saç tasarımcısı Şenol Erdoğan, saçların sağlığı için her gün yerine gün aşırı yıkamak gerektiğini söyledi.

Sağlıklı saçların parlak ve hacimli olduğunu, her bir telinin kırıksız ve canlı göründüğünü belirten Şenol Erdoğan, “Bir de nem tutabilme özelliği vardır, kolay şekil alır. Bu özelliklere sahip olan saçlara sağlıklıdır diyebiliriz. Saç teli sahip olduğu nemin büyük kısmını korteks adı verilen merkezinde tutulur. Öyleyse sağlıklı bir saça sahip olmanın yolu korteksin güçlü olmasından geçiyor diyebiliriz. Ama sadece korteksin güçlü olması ile yetinemeyen saç telleri, üzerinde bulunan en dış kaplama tabakasının da sağlıklı olmasına ihtiyaç duyar. Bu tabaka hasarlı olursa saç dış etkenlerden zarar görebiliyor” dedi.

Sağlıklı saçlara sahip olmanın sadece kadınların değil erkeklerin de en çok istediği bir durum olduğunu vurgulayan Erdoğan, şu tavsiyelerde bulundu;

“Ama bu isteğe kavuşmak o kadar kolay değil. Özellikle dış etkenlere fazlasıyla maruz kalan saçların sağlıklı yapısını koruması oldukça güçtür. Ama yine de yapılabilecek pek şey ve alınabilecek pek çok önlem var.

Saçı her gün değil de gün aşırı yıkayın. Bu sayede saçın dış tabakasını şampuanların kimyasal etkilerine daha az maruz bırakırsınız.

Saçlarınızı düzenli aralıklarla en az altı haftada bir uçlarından kısalttırın. Böylece daha sağlıklı ve hızlı uzarlar.

Saç kurutma makinesi kullanmayın. Ama kullanmak zorundaysanız da orta ısıda ve en az 15 cm uzaktan kullanın. Kurutma esnasında makineyi sürekli hareket ettirin.

Perma, boya veya açma işlemi uygulanmış saçlarınız varsa sıklıkla besleyici bakım yapın. Çünkü bu işlemler saçın doğal yapısını bozar ve korteksine zarar verir. Açma işlemi ise saçı matlaştırır çünkü dış tabakayı zedeler.

Saçlarınız uzunsa arkadan öne doğru şampuanlayın. Mümkünse duş alarak yıkayın. Mutlaka krem kullanın ve kremi saç diplerinizden uzak tutun. Yoksa saç diplerini kaplar ve hava almasını engeller.

Saçlarınızı güneşten mutlaka koruyun. Saça en büyük zararı veren etkenlerin başında Güneş ışınları gelmektedir.

Kısa saçın bakımı çok daha kolay olmasına rağmen kimyasal işlem yapıldıysa onlarda bakıma fazlasıyla ihtiyaç duyar, unutmayın.

Havuzdan ve ya denizden çıktığınızda saçınızı kurumadan hemen yıkayıp kremleyin.

Uzman bir berbere ve ya kuaföre saç bakımınızı düzenli aralıklarla yaptırın.”

Berber King Şenol Erdoğan, eğer bir hastalık ve ya kalıtsal bir durum yoksa bu önerilerle sağlıklı saçlara sahip olmanın hayal olmadığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.