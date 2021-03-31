Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraşlı şehidin kanı yerde kalmadı ailesi buruk sevinç yaşadı Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı'nın annesi Selvi İmalı: "Benim ciğerim yandı ve başkalarının ciğeri yanmasın" "O alçakları da Allah kahır eylesin, yok eylesin" "Benim yüzüm gülse gönlüm gülmüyor, dünyanın tadı tuzu bitti" Şehit babası Haydar İmalı: "Bugünümüze şükürler olsun, devletimizden Allah razı olsun. Bize bu tuzağı yapan şerefsiz, namussuz PKK’lılar öldürülmüş Allah askerimizden razı olsun"

İHA

Kahramanmaraşlı şehidin kanı yerde kalmadı ailesi buruk sevinç yaşadı Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı'nın annesi Selvi İmalı: "Benim ciğerim yandı ve başkalarının ciğeri yanmasın" "O alçakları da Allah kahır eylesin, yok eylesin" "Benim yüzüm gülse gönlüm gülmüyor, dünyanın tadı tuzu bitti" Şehit babası Haydar İmalı: "Bugünümüze şükürler olsun, devletimizden Allah razı olsun. Bize bu tuzağı yapan şerefsiz, namussuz PKK’lılar öldürülmüş Allah askerimizden razı olsun"

Mardin’de yol kontrolü sırasında PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı'nın kanı yerde kalmadı. Oğlunu şehit edenlerin öldürüldüğü haberini alan şehidin annesi, “Vatanımız sağ olsun, milletimiz sağ olsun. O alçakları da Allah kahır eylesin, yok eylesin” dedi.
Eren5 Operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 6 teröristten 2’sinin terörden arananlarda kırmızı ve turuncu kategoride olduğu tespit edildi. Teröristlerin birçok olayın yanı sıra 15 Mart 2017 tarihinde Mardin MazıdağıÜçyol yol ayrımında EYP patlaması sonucu 2 jandarma personelinin şehit olması ve 2 güvenlik korucusunu yaralanmasına da neden oldukları belirlendi.
Şehitlerden biri Kahramanmaraşlı Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı, diğeri ise Kayserili Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Mahmut Yıldırım oldu.
PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin ardından şehitlerin kanı yerde kalmadı. Kahramanmaraşlı Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı’nın anne ve babası yetkililere teşekkür etti.

Kardeşinin de uzman çavuş olmasını istedi
Şehidin annesi Selvi İmalı oğlunun şehit olduğu haberi gözyaşları içinde anlattı.
Anne Selvi İmalı, “Benim 8 çocuğum vardı 4 erkek 4 kız. Eşimde inşaatlarda çalışıyor geçiniyorduk. Büyük oğlum uzman çavuş oldu ve kardeşine de uzman olmasını istemiş. Şehit oğlum demiş ki, ‘ölüm her yerde var’ diyerek o da uzman çavuş oldu. Bir yıl oldu göreve başladı ve beni aradı izne geleceğini söyledi. Oğlum dedim, ayın 20’sine gel diğer kardeşlerinle de görüşürsünüz dedim. Ben izinname çıkartıp evleneceğim dedi. Çocuklarıma bayram kömbesi yaptım gelince beraber yeriz dedim. Daha sonra kaynımın hanımı çağırdı onunla otururken küçük kızım Fatmagül bağırarak geldi. ‘Hacer ablama bir şey oldu’ dedi. Haberi diğer kayınımın hanımına vermişler. Sonra askerleri gördüm ve dizlerim tutmaz oldu. O arada Erkan diye bağırdılar. Sonrasını hatırlamıyorum” dedi.

"Ciğerim yandı ve başkalarının ciğerleri yanmasın"
"Vatanımız sağ olsun, milletimiz sağ olsun. O alçakları da Allah kahır eylesin, yok eylesin" diyen şehit annesi Selvi İmalı, "Benim ciğerimi yaktılar Allah’ta kendilerinin ciğerini yaksın. Benim ciğerim yandı ve başkalarının ciğerleri yanmasın. Bazen ağlıyorum bazen şükrediyorum. Bazen sandıktaki eşyalarını çıkartıp ağlayıp temizleyip yerine koyuyoruz. Allahım mekanını cennet eylesin, 4 yıldır kolum kanadım kırık. Benim yüzüm gülse gönlüm gülmüyor, dünyanın tadı tuzu bitti. Allah’ım onun ömründen geri kalanlara versin ve tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Allah devletimizin yokluğunu vermesin” dedi.

"Bugünümüze şükürler olsun"
Şehidin babası Haydar İmalı ise, etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristler için başta cumhurbaşkanı olmak üzere yetkililere teşekkür etti. İmalı, “Oğlum annesini aramış ve annesi de imkanlarınız varsa ağabeyinle beraber gelin demiş. O da tamam ben ayarlar beraber geliriz demiş. Tabi Mart 15’te Mardin Mazıdağ’da olmuş olay. Vatan, devlet ve bayrağımız sağ olsun. Vatanımız için biz buradayız. Allah’ım bugünümüze şükürler olsun, devletimizden Allah razı olsun. Bize bu tuzağı yapan şerefsiz, namussuz PKK’lılar öldürülmüş Allah askerimizden razı olsun. Ama onlardan da önce içimizde de hainler var. Benim evladım şehit oldu diğer oğlum da şehit olsun. Namusumuz, bayrağımız ve vatanımız için savaş veriyoruz. Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.
15 Mart 2017 tarihinde Mardin Mazıdağı Üçyol yol ayrımında EYP patlaması sonucu Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı ve Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Mahmut Yıldırım şehit olmuş, 2 güvenlik korucusu da yaralanmıştı.
3'ü erkek 7 kardeşi bulunan Erkan İmalı; nişanlısı Fatma Kök ile 5 Mayıs 2017 tarihi için düğün hazırlığı yapıyordu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit Nazmi Yılmaz anısına dijital sergi Afşin Fen Lisesi, Bitlis’te helikopter kazasında şehit olan Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz anısına dijital resim sergisi açtı
YEREL HABERLER Şehit Nazmi Yılmaz anısına dijital sergi Afşin Fen ...
Furkan Yazıcıoğlu: Cumhurbaşkanımıza somut deliller üzerinden bilgilendirmelerde bulundum
YEREL HABERLER Furkan Yazıcıoğlu: Cumhurbaşkanımıza somut deliller ...
Saç tasarım uzmanı Şenol Erdoğan: “Saçlarınızı her gün değil gün aşırı yıkayın”
YEREL HABERLER Saç tasarım uzmanı Şenol Erdoğan: “Saçlarınızı her ...
Hacıkodal Kocabor Şelalesi doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu
YEREL HABERLER Hacıkodal Kocabor Şelalesi doğa tutkunlarının uğrak ...
Ordu evindeki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
YEREL HABERLER Ordu evindeki yangının boyutu gün ağarınca ortaya ...
Kahramanmaraş'ta askeri kışlada yangın (2)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta askeri kışlada yangın (2)
Kahramanmaraş’ta ordu evinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta ordu evinde çıkan yangın söndürüldü
Kahramanmaraş'ta askeri kışlada yangın/Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta askeri kışlada yangın/Ek fotoğraflar
Kahramanmaraş'ta askeri kışlada yangın
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta askeri kışlada yangın
Evinde nargile tütünü imal ederken yakalandı
YEREL HABERLER Evinde nargile tütünü imal ederken yakalandı
Kahramanmaraş’ta askeri kışla içerisinde yangın
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta askeri kışla içerisinde yangın
Elbistan'da şantaj ile genç kıza cinsel istismar iddiası: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Elbistan'da şantaj ile genç kıza cinsel istismar ...
Kaçak nargile tütünü imalatına operasyon: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kaçak nargile tütünü imalatına operasyon: 1 gözaltı
Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonlarında 3 ...
Yazıcıoğlu'na abi'den tehdit BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, 28 Şubat döneminde Muhsin Yazıcıoğlu’na abi olarak gördüğü kişiden aldığı tehditleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un ağzından aktardı "Muhsin, artık öyle silahlar çıktı ki iki bin metreden adamı sırtının ortasından vuruyorlar" "Yazıcıoğlu, Refahyol Hükümetine destek vermemesi gerektiğini söyleyen abi olarak gördüğü kişinin yakasını tutup, "Bana bak lan, biz adamı iki bin metreden sırtının ortasından vurmayız biz adamı 10 santimlik mesafeden gözlerinin içine bakarak alnının ortasından vururuz, defol buradan dedi"
YEREL HABERLER Yazıcıoğlu'na abi'den tehdit BBP Genel Başkan ...
Jandarmadan kırmızı çizgi uygulaması
YEREL HABERLER Jandarmadan kırmızı çizgi uygulaması
Expo 2023 için İtalya ile katılım anlaşması imzalandı
YEREL HABERLER Expo 2023 için İtalya ile katılım anlaşması imzalandı
Temizlik işçisinin duyarlılığı takdir topladı Bulduğu yüklü miktardaki ziynet eşyasını sahibine teslim edilmesini sağladı
YEREL HABERLER Temizlik işçisinin duyarlılığı takdir topladı Bulduğu ...
Jandarma fidan dikti
YEREL HABERLER Jandarma fidan dikti
4 gündür kayıp olarak aranan Rabia, bulundu
YEREL HABERLER 4 gündür kayıp olarak aranan Rabia, bulundu
Dr. Kop: Doğu Anadolu Fay Zonu şehir merkezine fazla uzak değil
YEREL HABERLER Dr. Kop: Doğu Anadolu Fay Zonu şehir merkezine fazla ...
Yaşlı çifti, telefon dolandırıcılarının ağına düşmekten gerçek polisler kurtardı Polis ekipleri, 68 yaşındaki kocayı bankadaki parasını çekerken, 60 yaşındaki eşini ise yaklaşık 50 bin TL değerindeki ziynet eşyasını kuyumcuda bozdururken durdurdu
YEREL HABERLER Yaşlı çifti, telefon dolandırıcılarının ağına ...
Kahramanmaraş’ta bin adet fidan toprakla buluştu Kahramanmaraş’ta, 21 Mart Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle fidan dikim etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta bin adet fidan toprakla ...
Dulkadiroğlu'nda 22 mahalle sosyal tesise kavuştu
YEREL HABERLER Dulkadiroğlu'nda 22 mahalle sosyal tesise kavuştu