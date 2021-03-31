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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güngör: "2 yılda 350 milyon TL'lik yatırım yaptık"

İHA

Güngör: "2 yılda 350 milyon TL'lik yatırım yaptık"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, görevde oldukları süre zarfında doğru bir mali programla kente 350 milyon TL yatırım yaptıklarını belirterek, "Tüm paydaşlarımızın etkin ve şeffaf katılımıyla şekillendirdiğimiz 2021 Yatırım Programımız çerçevesinde de bu yıl 595 milyon TL yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir yerel televizyon kanalının programında, hizmetin temel ilkeleri çerçevesinde belediyecilik hizmetlerini kısa, orta ve uzun vadede şekillendirdiklerini ifade ederek, "Talepleri ve kaynakları değerlendirerek öncelik sırasına göre yatırım programımız içerisine alıyoruz. Diğer büyükşehirlere kıyasla hemşehrilerimiz büyük ölçüde kırsal mahallelerimizde ikamet ediyorlar. Kırsal alandaki yol kanalizasyon ve su ihtiyaçları öncelik sırasına göre kategorize ettik. Yolun medeniyet, suyun hayat olması münasebetiyle önceliklerimizi bu iki hizmet üzerinde yoğunlaştırmaya gayret ediyoruz. Yönetim planımız çerçevesinde sürdürülebilir bir mali program ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Doğru bir mali yapı ve programla görevde olduğumuz süre boyunca şehrimize 2 yılda toplamda 350 milyon TL yatırım yaptık. 2021 yılında da 595 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör 2021 yılı içinde yapılması planlanan projelerle ilgili müjdeler verdi.
Şehir merkezinde Tevfik Kadıoğlu alt geçidi projesini hayata geçireceklerini belirten Başkan Güngör şunları kaydetti:
"Tekke'de kentsel dönüşüm başladı ve devam ediyor. Burayı TOKİ'ye devrettik ve belediye olarak biz de destek veriyoruz. Saçaklızade de biz Büyükşehir Belediyesi olarak 100 konutluk bir projeyi bitirdik. İnşallah hemşehrilerimize kısa sürede bunları teslim edeceğiz. Kurtlar bölgemizde 450 civarında da TOKİ’mizin yapımını gerçekleştirdiği konut var, bunların da yılsonuna kadar kaba inşaatı tamamlanmış olacak. Şuan Tekke'de kentsel dönüşümün ilk etabı olan 1000 bağımsız bölümün dönüşümü sürüyor. Yine yılsonuna kadar Yusuflar Mahallemizde de yatay mimariye uygun kentsel dönüşüm konut inşaatı başlayacağı müjdesini de hemşehrilerimize verelim. Tarihi Kapalı Çarşı'mız bizim tarihi mirasımızdan biri. Fakat Kapalı Çarşı'nın ön yüzü tarihi dokuya uygun değil. Kapalı Çarşı’mızı bir bütün olarak tarihi dokuya uygun bir cephe iyileştirme projesi ile buluşturmuş olacağız. İnşallah İş Bankası'ndan Ulu Camii’ye kadar olan bölümde cephe iyileştirmemiz yılsonuna kalmadan tamamlanacak. Önsen Köprümüz için de bu yolu kullanacak toplamda 120 bin vatandaşımız mağduriyet yaşamasın diye öncelikle bir servis yolu inşa ettik. Ardından belediye bütçemiz ile burada modern bir köprü projesi ihalesi gerçekleştirdik. Buranın da Ağcalı yolundan Önsen Köprüsü’ne kadar yol dolgu ve köprü çalışmaları başlayacak. Köprünün yapılmasıyla beraber hemşehrilerimiz zaman ve yakıttan ciddi bir tasarruf sağlayacak, yol en az yarı yarıya kısalacak. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum şehrimize ziyarete geldiğinde Özel İdare Binası için yıkılması talimatını vermişti. İnşallah kısa süre içerisinde projemizi netleştireceğiz. Burada Kahramanmaraş’ımıza önemli bir meydan kazandıracağız. Meydan projemizde inşaat alanı 40 bin metrekarenin üzerine çıkmayacak. Buraya bin 500 araçlık bir otopark, ticari bir merkez ve hemşehrilerimizin yüz yıl boyunca istifade edebileceği modern bir meydan kazandıracağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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