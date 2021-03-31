Kahramanmaraş’ta kablo hırsızı yakalandı

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Kahramanmaraş’ta bir vatandaşa ait tarladan 400 metre elektrik kablosunu çalan şahıs yakalandı.



Pazarcık ilçesine bağlı Sarıerik Mahallesi'nde N.T. (50) isimli şahsa ait tarladan 400 metre elektrik kablosunun çalınmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı 1. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile yaptığı incelemeler sonucunda hırsızların bulunması için çalışma başlattı. İncelemeler sonucunda şüphelinin M.E. (40) olduğu belirlendi. Zanlı olayda kullandığı araç içerisinde elektrik kabloları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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