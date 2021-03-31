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Almanya'nın Ankara Başkonsolosu Vetter'den Expo 2023 ziyareti

İHA

Almanya'nın Ankara Başkonsolosu Vetter'den Expo 2023 ziyareti

Kahramanmaraş’ ta Onikişubat Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Expo 2023 etkinlikleri kapsamında Almanya'nın Ankara Başkonsolosu Martin Vetter, Expo 2023 Rekreasyon Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Expo 2023 Rekreasyon Alanı'nda değerlendirmelerde bulunan Başkonsolos Vetter , “Öncelikle bana bu imkanı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Yaptığım görüşmeler çok faydalı oldu. Ayrıca Expo alanında önceki gelişime göre gözle görülür bir ilerleme olduğunu gördüm. Süresinde yetişeceğine ve biteceğine inancım tam. İlk olarak Türk halkına, şehir halkına çevre alanında ilerlemeleri ve yenilikleri gösterme açısından çok önemli bir yer burası. Şehre ve ülkeye çok büyük katkıları olacak” dedi. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise, Expo’nun faydalarını şimdiden gördüğünü belirterek, “Tüm halkımız Expo 2023 hakkında gerekli bilgiye sahip olmalı ve şehrinin bu dev projesine sahip çıkmalı. İlgilenen tüm gönüllü kardeşlerimizi bizimle irtibata geçmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu ise, “Almanya Başkonsolosumuz ve İtalya Bahçe Temsilcisi odamızı ziyarete geldiler, çalışmalar çerçevesinde şehrimizde bulunuyorlar. Biz de bu işin ticari yönünü konuşacağız. Pandemi döneminde ticaretin şekil değiştirdiği, hız kazandığı, başka türlü hareket edildiği bir dönemde birlikte neler yapabiliriz, bundan Maraş’la ilgili neler yapabileceğimizi konuşacağız. Umarız temennimiz başarılı ve güzel bir toplantı olması. Almanya bize çok uzak olmayan bir ülke. Birçok vatandaşımız daha önce orada çalışmış ve şimdi iş kurmuş ciddi bir ekonomik gücü olan arkadaşlarımız. Kahramanmaraş, ticaret ve sanayide oldukça güçlü. Birlikte yapılan ticaretimiz var bunu artırmanın yollarını arayacağız. Bu bizim hedeflerimizin başında. Pandemiye rağmen atılmış bir adım olacak. Sayın Başkonsolosumuza ve İtalyan temsilcimize teşekkür ediyorum. Dünyanın kapandığı bir dönemde pandemiye rağmen gelişiyle bizi onurlandırdı, gururlandırdı” ifadesini kullandı.

MADO Yönetim Kurulu Üyesi Atila Kanbur ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Alman Konsolosu kardeşimizin kurumumuzu ziyaret etmesi bizim için ayrıca bir mutluluk ve bir gurur vesilesi. Kahramanmaraş dediğinizde ilk akla gelen dondurma olduğu için dondurmanın yapılış aşamalarını ve firmamızı tanıttık. Kendilerine de söyledim Almanya’da 45 şubemiz var ve sık sık ziyaretlerde bulunuyoruz. Sayın Konsolosumuza bizi ziyaret ettikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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