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Karnından 9 kilo 600 gram ağırlığında tümör çıkartıldı

DHA

Karnından 9 kilo 600 gram ağırlığında tümör çıkartıldı


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan Suriyeli Sena Ammari'nin (59) karnından 9 kilo 600 gram ağırlığında tümör çıkartıldı. Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Kadir Güzin, 5.5 saat süren ameliyatın sonunda kadının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Bu vaka eğer ki ameliyat edilmemiş olsaydı 2-3 ay içerisinde çok acılar içerisinde kaybedilirdi" dedi.
Eşini 10 yıl önce gırtlak kanserinden kaybeden 8 çocuk annesi Sena Ammari 6 ay önce karnında ağrı şikayetiyle Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan tetkiklerde yumurtalık kanseri teşhisi konulan kadının karnı aradan geçen zaman zarfından giderek büyüdü. Ammari daha sonra KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tıp Fakültesi Kadın Doğum Anabilim Dalı ve Jinekolojik Onkolojik Kanser Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kadir Güzin tarafından yapılan muayene ve tetkiklerde Ammari'ye karnında çok büyük bir tümör olduğu ve acilen ameliyata alınması gerektiği söylendi.
Hastanın onay vermesinin ardından Prof. Dr. Kadir Güzin başkanlığındaki ekip kadını ameliyata aldı. Yaklaşık 5.5 saat süren ameliyatta Ammari'nin karnından 40 santimetre çapında, 9 kilo 600 gram ağırlığında tümör çıkartıldı. Ammari, tedavisinin ardından taburcu edildi.
`9 AYLIK GEBE GİBİYDİ´
Ameliyat ve hastanın sağlık durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kadir Güzin, yumurtalık kanserinin çok yaygın bir kanser türü olduğunu belirterek, Türkiye'de yılda yaklaşık 2 bin 500 vaka ile karşılaştıklarını, erken teşhis ve takibi yapılmaması durumunda da ölümcül olduğunu söyledi. Yumurtalık kanserinin insanlarda belirtilerinin karın şişlikleri, zayıflama ve halsizlik şikayetleri olduğunu ifade eden Güzin, şöyle devam etti:
"Bu hastamızda olduğu gibi ilk önce başka bir merkeze başvurmuş, gerekli incelemeler ve tetkikler yapılmış, ilaç tedavisi uygulamışlar, kemoterapi uygulamışlar kitle büyük, küçültelim diye. Sonraki aşamada bize geldi. Ve karnında yaklaşık 9 aylık gebelik büyüklüğünde bir kitlesi mevcuttu. Biz de gerekli tetkikleri yaptıktan sonra ameliyatımız yaptık. Ameliyatımızda batınında yaklaşık 30-40 santimetre çapında, 9 kilo 600 gram ağırlığı tümör çıkarttık. Tümör, bütün batın duvarlarına ve bağırsaklarına yayılmıştı. Biz oradaki bütün bağırsakları çıkardık, dikişleri yapıldı. Enteresan olan, bu batına yayılma olayı yüzlerce noktaya yayıldığı için onları tek tek çıkarmak yerine komple bir koyunun derisini tutulum çıkarır gibi iç zarının tamamını çıkarmış olduk."
"AMELİYAT EDİLMESEYDİ 2-3 AY İÇERİSİNDE ÖLÜRDÜ"
Bu operasyonların ileri merkezlerde yapılabilen ameliyatlar olduğunu ve maliyetinin yurt dışında 120-180 bin doları bulduğunu ancak KSÜ'de ücretsiz yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Kadir Güzin, "Bu gibi büyümeler 2-3 ayda olacak değil, 1 yılın üzerindeki bir süre içerisinde büyümüştür. Hasta sağlık kuruluşlarına erken başvurup taramalarını erken yaptırmış olsaydı bu kadar büyümeden biz ameliyatı yapmış olurduk. Ameliyatımız da yaklaşık 5.5 saat sürdü. Bu vaka eğer ki ameliyat edilmemiş olsaydı 2-3 ay içerisinde çok acılar içerisinde kaybedilirdi. Çünkü bir yandan bağırsaklar çalışmayacaktı, öbür yandan idrar kanalları çalışmayacaktı. Bir yandan tümör daha da büyümüş, bütün vücuda yayıldığı zaman ölüm olayları gelişecekti. Bu kanser olaylarında bütün enerjiyi tümör kendisi topluyor, bütün beslenmesini kendisine yönlendiriyor" diye konuştu.
"BU BENDEN Mİ ÇIKTI?"
Sena Ammari ise savaş nedeniyle 9 yıl önce Türkiye'ye geldiğini, 6 ay önce karnı ağrımaya başlayınca Necip Fazıl şehir Hastanesi'ne gittiğini belirterek, "Burada yapılan tetkikler sonrasında karnımda bir kanser kitlesi olduğu belirlendi. Oradan beni KSÜ Tıp Fakültesi'ne gönderdiler. Burada yapılan tetkikler sonucunda da kitlenin tehlikeli olduğunu ama hocalarımız kemoterapiye gerek kalmadan ameliyat yapacaklarını söylediler. Türkiye'den Allah razı olsun. Bana kitleyi telefonda göstermişti doktorlarımız. Karnımda çıkan kitleyi gördükten sonra çok şaşırdım 'Bu benden mi çıktı, ben nasıl bu hale geldim, nasıl iyileştim?' diye. Bu konuda çok teşekkür ediyorum sayın doktorlarımıza ve hastane yetkililerimize" dedi.
KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise, hastanenin her geçen gün daha ileriye gittiğini ve referans hastane olduğunu, artık çevre illerden ameliyat için KSÜ'ye gelen hastalar olduğunu söyledi.DHA-Sağlık Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-04-01 12:41:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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