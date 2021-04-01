Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

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Kahramanmaraş’ta DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan aranan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik Dulkadiroglu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonunda DEAŞ'a üye olmaktan aranan A.E (27), saklandığı evde gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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