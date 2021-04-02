Otizmli piyanistten yaya geçidinde resital

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Kahramanmaraş’ta otizmli piyanist yaya geçidinde piyano resitali verdi.

İl Jandarma Komutanlığınca, Dünya Otizm Günü kapsamında otizm hastası piyanist Kubilay Özbek tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' ve 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' projesi kapsamında yaya geçidinde piyano çalarak farkındalık oluşturuldu.

Jandarma ekipleriyle keyifli zaman geçiren Özbek, kendisine bu sevinci yaşatan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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