Annesiyle gelen yeni hayatının yıl dönümünü çocukları sevindirerek kutladı

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde annesi Cennet Güzel'in 7 yıl önce kendisine verdiği böbrekle hayata yeniden başlayan Fatih Güzel (29), nakil yıl dönümünü annesiyle birlikte çocuklara top dağıtarak kutladı.

Böbrek yetmezliği nedeniyle ölümün kıyısına gelen Fatih Güzel için 2014'te annesi Cennet Güzel (61), donör olmaya karar verdi. Yapılan tetkiklerde tüm dokularının uyumlu çıkması üzerine Cennet Güzel, bir böbreğini oğluna vererek ona ikinci kez hayat verdi. Nakilden sonra kısa sürede sağlığına kavuşan Fatih Güzel, her nakil yıl dönümünde çevresindekilere hediyeler vererek hem yeni hayatını kutluyor hem de insanları organ bağışına davet ediyor.

ÇOCUKLARI TOP YAĞMURUNA TUTTU

Fatih Güzel, son olarak annesiyle birlikte mezun olduğu Tufanpaşa İlkokulu'na gitti. Teneffüs zilinin çalmasıyla birlikte Fatih Güzel ile annesi Cennet Güzel, okul dışından bahçeye attıkları 300 topla çocukları top yağmuruna tuttu. Fatih Güzel ayrıca annesiyle birlikte çocuklara çikolata ikram edip onlara organ bağışının önemini anlattı.

Amacının organ başına dikkat çekmek olduğunu belirten Fatih Güzel, "Bugün mezun olduğum okulda öğrencilere top ve çikolata dağıttım. Annem bana böbreğini vermişti her yıl bunu hatırlamak hem de organ nakline dikkat çekmek için bu farkındalığı gerçekleştiriyorum. Çok mutluyum" diye konuştu.

Cennet Güzel ise insanları organ bağışına davet ederek, "Herkesin evladı kıymetlidir, ben oğluma ikinci can olarak böbreğimi bağışladım, çok mutluyum, herkesin organ nakline ilgili olmasını istiyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Andırın İskender ZENGİN

