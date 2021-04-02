Kahramanmaraş’ta otizmli çocuklara mavi dondurma Etkinlikte otizmin simgesi mavi renk karnavalı yaşandı, çocuklar mavi dondurma kesti, mavi balon uçurdu

Kahramanmaraş’ta düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar mavi renkli Maraş dondurmasını keserken, gökyüzüne de mavi balonları hep birlikte bıraktı.

Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi'nde yer alan Engelsiz Yaşam Merkezinde karnaval havasında etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Kaya, milletvekilleri ve aileler katıldı.

Etkinlikte otizmli çocuklar, yaptıkları eserleri sergilediler. Müzikal eşliğinde eğlenen çocuklara, ilk defa mavi dondurma ikram edildi. Düzenlenen etkinlikte, otizmliler ve aileleri müzik eşliğinde gönüllerince eğlendiler. Protokol, otizmli çocukların gönüllerine dokundu. Onlara çeşitli hediyeler vererek bu mutlu günlerine ortak oldular.

Etkinliğe katılan otizmli çocukların aileleri, "Bu zamana kadar katıldığımız en anlamlı etkinlikti. Böyle mutlu anların yaşanması çok güzel" dediler.

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