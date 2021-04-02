Otizmli gence jandarmadan sürpriz

YPG/PKK'lı teröristler Haseke'de bir ayda 2 bin 700 genci zorla silah altına aldı

Tünel inşaatında bulundu... "Avrupa'da böyle bir yer yok"

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Kahramanmaraş’ta Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Enes Orçan’ı hayvan çiftliğine götürerek sürpriz yaptı.

Türkoğlu Jandarma Komutanlığınca, Dünya Otizm Günü kapsamında, Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan Enes Orçan’ın (18) hayvan çiftliğine götürülerek farkındalık oluşturuldu. Jandarma ekipleriyle keyifli zaman geçiren Orçan, kendisine büyük sevinç yaşatan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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