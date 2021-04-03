Kahramanmaraş’ta zabıta denetimleri

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta personellerinden oluşan 33 ayrı “Dinamik Denetim” ekibi kafe, restoran ve lokanta gibi işletmelerde pandemi kurallarına uygunluğu denetliyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, pandemiyle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinesinde oluşturulan 33 ayrı “Dinamik Denetim” ekibi Kontrollü Normalleşme sürecinde yeniden faaliyete giren işletmeleri denetliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 5832 sayılı genelge kapsamında düzenlenen denetimlerde, şehir genelindeki kafe, restoran gibi işletmelerde temizlik, maske ve mesafe kurallarına uygunluk kontrol ediliyor. Yaşanabilecek bulaş riskinin önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde, kuralları ihlal eden işletmelere cezai işlem uygulanıyor. Kontrol edilen işletmeler ayrıca İçişleri Bakanlığı Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) sistemine kayıt ediliyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.