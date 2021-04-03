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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tırmandığı üst geçitte yaptığı akrobasi hareketleriyle korkuttu

İHA

Tırmandığı üst geçitte yaptığı akrobasi hareketleriyle korkuttu

Kahramanmaraş’ta bir genç, tırmandığı yaya üst geçidinde yaptığı tehlikeli şekilde akrobasi hareketleriyle çevredekilerin yüreğini ağzına getirdi.
Olay, Onikişubat İlçesi Yunus Emre Mahallesi’nde yaşandı. Adnan Menderes Bulvarı’ndaki yaya geçidinde buluşan bir grup genç, iddiaya göre sosyal medya hesaplarına video çekmek istedi. Gençlerden biri, hiçbir ekipman kullanmadan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki yaya geçidinin demirine tırmandı. Seri bir şekilde tırmanışını yapan genç, daha sonra tehlikeli akrobasi hareketleriyle gösterisini sonlandırdı. Yaşanan bu korku dolu anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedilirken, tırmandığı yerden aşağıya da ineceğini söyleyen genç, daha sonra merdivenlerden inerek gözden kayboldu.

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