Kahramanmaraş’ta hurda deposunda yangın Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, depo kullanılamaz hale geldi

Kahramanmaraş’ta hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Onikişubat İlçesi Şehit Evliya Mahallesi’nde yabancı uyruklu bir kişiye ait hurda toplama alanında çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında her hangi bir can kaybı yaşanmazken, depo kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.