Jandarmadan engelli gence doğum günü sürprizi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri engelli gencin doğum gününü kutladı.

Türkoğlu ilçesine bağlı Yeşilyöre Mahallesinde yaşayan Mehmet Köse, jandarmayı arayarak kendisinin engelli olduğunu, bugün ise doğum gününün olduğunu söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, pasta alarak Mehmet Köse'yi ziyaret edip doğum gününü kutladı.

Ailesi bu sürprizi çocuklarına yaşattığı için jandarma ekiplerine teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.