Jandarmadan engelli gence doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri engelli gencin doğum gününü kutladı.
Türkoğlu ilçesine bağlı Yeşilyöre Mahallesinde yaşayan Mehmet Köse, jandarmayı arayarak kendisinin engelli olduğunu, bugün ise doğum gününün olduğunu söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, pasta alarak Mehmet Köse'yi ziyaret edip doğum gününü kutladı.
Ailesi bu sürprizi çocuklarına yaşattığı için jandarma ekiplerine teşekkür ettiler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.