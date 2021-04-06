Orta Çağ’a ait sikke ve tarihi eserleri satmak isterken yakalandı

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Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde Orta Çağ’a ait olduğu değerlendirilen 30 adet sikke ile 10 adet tarihi objeyi satmak isteyen şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde, İ.E.B. isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki sikke ve objeyi satmak amacıyla müşteri aradığı istihbaratına ulaştı. Jandarma ekipleri, şahsın kullandığı otomobili, Afşin ilçesine bağlı Erçene Mahallesinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 30 adet sikke ve 10 adet de tarihi obje ele geçirildi.

Tarihi eser ve sikkelere müzeye teslim edilmek üzere el konulurken şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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