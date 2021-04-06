Kahramanmaraş'ta, 30 sikke ile tarihi 10 obje ele geçirildi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 30 sikke ile tarihi eser niteliğindeki 10 obje ele geçirildi.
Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.E.B.'nin elinde sikke olduğu ve satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaştı. Şüpheliyi takibe alan ekipler, Afşin'in Erçene Mahallesi'nde otomobiliyle giderken durdurdu. Araçta yapılan aramada, Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 30 sikke ile tarihi eser niteliğindeki 10 obje ele geçirildi. İ.E.B., gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserlerin, Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-04-06 17:40:47
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.