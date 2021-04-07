Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 2 gözaltı

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Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 58 gram bonzai, 4 gram metamfetamin ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı maddesini ele geçirdi. Olayla ilgisi bulunan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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