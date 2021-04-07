Doğa dostu asfalt şantiyesine "Çevre İzin Belgesi" aldı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, yenilenebilir enerjiden, doğa dostu şehir ve duyarlılık ana temasıyla gerçekleştireceği EXPO 2023’e kadar her alanda çevre faktörüne dikkat ederek projeler ve yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkan Mahçiçek, Çevre İl Müdürlüğünce asfalt şantiyesine "Çevre İzin Belgesi" verilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2020 yılını Erişilebilirlik Yılı ilan etmesiyle Belediye Hizmet Binamız için Erişilebilirlik Ödülü ve Belgesini almaya hak kazandık. Bu belgeyi alan ülkemizde dokuzuncu, Kahramanmaraş’ta ilk belediye olmak onur vericiydi. Aynı zamanda ülke genelinde yapılan erişilebilir kamu binalarında 3.’lük elde ettik. Şimdi ise hizmet binamıza aldığımız ‘Sıfır Atık Belgesi’ ile bunu taçlandırdık” dedi.

Son 3040 yıl içinde ilçede hizmete alınan barajlar sayesinde şehrin konumunun stratejik çevre değerleri açısından çok önemli bir duruma geldiğini ifade eden Başkan Mahçiçek, şunları kaydetti:

"Dolayısı ile memleketimize yaptığımız, yapacağımız sınai, zirai ve diğer tesislerin birinci önceliğini çevre hassasiyeti oluşturmaktadır. Bunun en güzel örneklerinden birisi de saatte 200 ton kapasiteli bölgenin en kapsamlı asfalt plent şantiyemizdir. İlçemizin imarı, daha tasarruflu yollara sahip olması için bu tesisimizin önemi büyüktür. 2015 yılından beri kesintisiz hizmet veren asfalt şantiyemizin çevre değerlerini korumak, daha da ileriye götürmek, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer mevzuat gereğince alınması gereken her türlü izin gibi işlemlerin yerine getirilmesi ve sürekliliğinin devamı için yapılan çalışmalar neticesinde şehrimizdeki belediyeler içinde ilk defa ‘Çevre İzin Belgesi’ni almak belediyemize nasip olmuştur. Çevrenin korunması, ekolojik besin zincirinin tamiri, korunması ve sürekliliğinin devamı için planlı bir şekilde yakın bir tarihte tesisin çevresini toz tutucu, gürültü önleyici, mümkün mertebe meyveli ağaçlarla donatacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.