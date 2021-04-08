Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonları: 13 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde operasyonunda 7 ayrı olayda 89 gram metamfetamin, 26 gram bonzai maddesi ile 1 adet Uyuşturucu Madde Kullanma Aparatı ele geçirdi.

Olaylarla ilgisi bulunan H.K. (25), C.A. (26), İ.Ç. (21) C.T. (22), A.D. (27), E.U. (28), M.Ş.D. (24), M.E.S. (22), İ.A. (22), A.M.E. (22), M.B. (35), B.Ö. (22), D.G (26) isimli 13 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.