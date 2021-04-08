Türkücü Sevcan Orhan, Mutfak Müzesine hayran kaldı

Kahramanmaraş'a gelen türkücü Sevcan Orhan, kentin mutfak kültürünü yaşatan Mutfak Müzesi’ne hayran kaldı.

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından Kahramanmaraş Turizmine kazandırılan Mutfak Müzesi, yerli ve yabancı turistleri konuk ediyor. Kahramanmaraş'ın mutfak kültürünün tanıtımı adına çekimler yapan türkücü Sevcan Orhan’da Mutfak Müzesi’ni ziyaret etti.

Kahramanmaraş'ın mutfak kültürüne hayran kaldığını dile getiren Orhan, Mutfak Müzesi’nin kültürel mirasa sahip çıkma adına önemli bir proje olduğunu söyledi.

Bu ziyaret ve tanıtım çekimlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay,

“Göreve geldiğimiz günden bu yana tarihi konaklarımızı turizme kazandırma adına yoğun bir çaba harcıyoruz. Çok şükür bugün geldiğimiz noktada önemli çalışmaları tamamlayarak hizmete sunduk. Bunlardan ilki olan Mutfak Müzemiz şuanda Kahramanmaraş turizmine büyük ölçüde katkı sağlamaktadır. Şehrimize gelen yerli ve yabancı turistler mutlaka bu alanı ziyaret etmekteler. Ayrıca şehrimizin gastronomide ön plana çıkması adına da Mutfak Müzesi çok önemlidir. Bu noktada yapılan tanıtım ve belgesellere mutfak müzemiz ev sahipliği yapmaktadır. Değerli ses sanatçımız Sevcan Orhan hanımefendi de burada lezzet programı için bir çekim yaptı. Kendisini burada ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Kahramanmaraş'ın tanıtımı ve turizme katkı anlamında gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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