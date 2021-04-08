Suriye şehidi son yolculuğuna uğurlandı Kahramanmaraşlı Şehit Uzman Çavuş Ahmet Akdal, dualar eşliğinde ebediyete uğurlandı Şehidin 3 ay önce Ayşen Cansu Akdal ile dünya evine girdiği öğrenildi

Suriye’de düzenlenen havan saldırı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal, memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı.



Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen havan saldırında şehit düşen Uzman Çavuş Ahmet Akdal’ın (30) naaşı, Kilis’ten Kahramanmaraş’a getirildi. Şehit Ahmet Akdal için, Onikişubat ilçesi Abdülhamit Han Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin babası Feramuz ve kardeşleri cenaze töreninde güçlükle ayakta dururken yetkililer teselli etti.



Şehidin 3 ay önce Ayşen Cansu Akdal ile dünya evine girdiği ve çocuklarının olmadığı öğrenildi. İl Müftü yardımcısı tarafından helalliğin alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında ebediyete uğurlandı. Cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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