Karşı şeride geçen otomobil ile ambulans kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil ile ambulansın çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaza, ElbistanGöksun karayolunun Karaelbistan Mahallesi kesiminde yaşandı. Elbistan ilçe merkezinden Göksun istikametine doğru seyir halinde olan 46 D7508 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçti. Otomobil, Kahramanmaraş’tan hasta sevkinden dönen Mustafa O. idaresindeki 46 ADL 262 plakalı ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralılara müdahale etti. Demir kesme makinesi ile araçtan çıkarıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 25 yaşındaki Sibel Örde ve Munir Turan Peltek (25) ile ismi belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Ambulans şoförü Mustafa O. ile sağlık görevlileri Huriye G. ve Hacer Y. da meslektaşlarının yardımıyla aynı hastaneye kaldırıldı. Yaraların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Feci kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise, otomobil savrulduktan sonra refüjden uçarak karşı şeride geçmesi ve ambulansla çarpışması yer alıyor.

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