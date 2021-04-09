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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ortak alanlarda dezenfeksiyon seferberliği

İHA

Ortak alanlarda dezenfeksiyon seferberliği

Kahramanmaraş’ta pandemiyle mücadele kapsamında şehir genelinde ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, pandemiyle mücadele çalışmaları kapsamında dezenfeksiyon uygulamalarını sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, kamusal ve sosyal ortak kullanım alanlarında temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Dezenfekte çalışmalarının yapıldığı adresler arasında son olarak, muhtelif bölgelerdeki ATM’ler, okulların ortak kullanım alanları ve camiiler yer aldı. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında Yeniden Kontrollü Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte çalışmalar, şehrin ulaşım ağına bağlı ortak alanlar başta olmak üzere periyodik olarak tüm sosyal ve kamusal alanlarda gerçekleştiriliyor. Çalışmalarla birlikte Covid19 bulaş seyrinin azaltılması hedefleniyor.

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