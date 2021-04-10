Kaya mezarlarına yoğun ilgi Roma dönemine ait olan kaya mezarları ilgi odağı oldu

Kahramanmaraş’ta Roma dönemine ait olan Kaya mezarları ve Mağaralar yoğun ilgi görüyor.

Göksun ilçesine 32 kilometre uzaklıkta bulunan Hacikodal Mahallesinin Kocabor mevkinden bulunan Kaya mezarları ve Mağaralar gezginlerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Kaya mezarları hakkında bilgi veren Eğitimci, Araştırmacı, Rehber Halil İbrahim Algan ,"Kaya mezarları, Yeraltı evleri ve mağaralar olmakla birlikte evler katlar halinde olup içerisinde bir birine bağlayan tüneller bulunuyor. Birçok mağarada halen keşfedilmeyi bekleyen kaya evler mevcut. Bölgenin üst kısmında yerleşim eski bir yerleşim yeri olan Camlamaca (Altıcovenci) Roma döneminin önemli yerleşim yerlerinden. Cukurova(Cilicia), Saimbeyli(Badimom) ve Şar (Comana) olmak üzere önemli yolların kesiştiği noktada. Yine bölgede bulunan yazıtlarında okunup bölge hakkında daha fazla bilgi sahibi edinilebilir. Her yıl yüzlerce gezginin buraya geliyor ve bölge hakkında bilgilendirme ve tanıtım ve yapmaya devam ediyorum” dedi.

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