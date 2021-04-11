Ünlü şefler Bahtiyar Yokuşu’nda

Kahramanmaraş’a gelen dünyaca ünlü şef ve gurme Cüneyt Asan ve Adnan Şahin, Dulkadiroğlu Belediyesi’nin turizme kazandırdığı Bahtiyar Yokuşu’na hayran kaldı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bu tür ziyaretlerin amacına ulaştığını belirterek, “İlçemizin turizm potansiyelini göz önüne alarak projeler geliştirdik. Bu projelerin başında da tarihi yapıların restorasyonu gelmektedir. Bu kapsamda ilçemizde bulunan konakları restore ederek turizmin hizmetine sunuyoruz. Bahtiyar Yokuşu projemizde bu projelerden bir tanesidir. Ziyarete açılan ilk etap çalışmasına olan ilgiden son derece memnunuz. Şehrimizi ziyaret eden vatandaşlarımızın gezeceği ve adeta şehrin tarihini yeniden yaşayacağı güzel bir alanı burada oluşturduk. Vatandaşlarımızın ve değerli misafirlerimizin bu güzel alanı ziyaret etmeleri bizleri son derece memnun etmektedir. İnşallah ikinci ve üçüncü etap çalışmalarımızda tamamlanarak hizmete açılacaktır” dedi.

Ünlü şefler Cüneyt Asan ve Adnan Şahin’de Kahramanmaraş’a olan hayranlıklarını dile getirdi. Şehrin tarihi, kültürü ve özelliklede mutfak kültürüne olan hayranlıklarını dile getiren şefler, şehrin önemli bir kültür mozaiği olduğunu vurguladı.

Ziyarete AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal’da katıldı.

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